В Раду пришли семьи Героев Небесной сотни - депутаты сделали первый шаг к смене КПК

Верховная Рада проголосовала в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс о соблюдении разумных сроков уголовного производства.

За это проголосовали 304 депутата, сообщает Gazeta.ua.

Поддержали фракции "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", группы "Партія "За майбутнє" и "Довіра". ОПЗЖ - ноль голосов "За".

В зале находились семьи погибших Героев Небесной сотни. Депутаты встретили их, стоя аплодисментами.

На балконе парламента разместили баннер с портретами погибших протестующих.

Закон призван сделать невозможным искусственное затягивание следствия, говорят законодатели.

"Война Российской Федерации с Украиной началась восемь лет назад. Когда Москва напала на нашу страну из-за того, что для нее является опасностью демократическая, европейская страна. Наивысшую цену за будущее страны заплатили тогда Герои Небесной сотни.

К сожалению, до сих пор остаются не расследованными дела об убийствах. Семьи жалуются, что есть искусственные промедления, а ответственная за убийства сторона всячески пытается отсрочить расследование", - сказала соавтор законопроекта, депутат Ирина Геращенко.

"Первое, что хотелось сказать – это слова извинения семьям Небесной сотни за бездарность работы прокуратуры. И не законы надо менять, а прокуроров", – сказал депутат Ярослав Юрчишин.

Он раскритиковал законопроект.

"Положения, позволяющие без решения суда снимать информацию с мобильных операторов, предпринимать любые шаги только по усмотрению прокуроров, которые не смогли за все это время довести дела до решений, - это абсурд. А не справившихся прокуроров давно нужно увольнять и привлекать к ответственности", - сказал.

Дополняется.