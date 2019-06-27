В Раду отправился баскетболист

Баскетболист Станислав Медведенко баллотируется в Верховную Раду.

Бывший баскетболист Станислав Медведенко баллотируется в Верховную Раду.

Медведенко зарегистрирован по одномандатному избирательному округу №214 как самовыдвиженец, пишет "ТСН"

Медведенко дважды становился победителем сильнейшей лиги мира НБА (2001, 2002). Тогда он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". В Украине этот игрок защищал цвета "Денді Баскет", "Будівельник" и "Київ".

Баскетбольную карьеру Медведенко завершил в 2007-м.

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