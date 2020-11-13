В Раде зарегистрировали законопроект о платежных услугах

Благодаря закону клиенты смогут получить качественные услуги по более выгодной цене. Фото: Reuters

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о платежных услугах по осовременивания регулирования рынка платежей и перевода средств.

Этот закон создаст условия для дальнейшего развития платежных продуктов, сервисов и услуг, информирует пресс служба Национального банка.

"В ВР зарегистрирован законопроект № 4364 о платежных услугах, способен существенно осовременить регулирования деятельности украинского рынка платежей и перевода средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря данному закону на рынок смогут выйти новые участники, будет способствовать росту здоровой конкуренции. В то же время, клиенты смогут получить новые удобные услуги.

Таким образом, новое регулирование платежного рынка предусматривает следующие основные изменения на рынке платежных услуг:

- существовать девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две - нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков;

- небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

- выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, получили соответствующую лицензию; - будут установлены требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрения, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями. Предоставители платежных услуг приобретать статуса финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг.

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