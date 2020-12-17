В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Минфина

Нардеп Деркач зарегистрировал проект постановления об увольнении Марченко. Фото: thepage.ua

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4513 об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.

Об этом сообщается на сайте Совета.

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Инициатор проекту постановления - Андрей Деркач, текст проекту постановления на сайте Рады пока отсутствует.

Ранее в комитете Совета допускали возможность отставки Марченко.

В Верховную Раду поступили заявления об увольнении от министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бесараба.