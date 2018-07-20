В Раде заподозрили власть в убийстве Шеремета - обещают действовать

Народные депутаты будут требовать объяснений от глав МВД и СБУ. Фото: pravda.com.ua

К убийству журналиста Павла Шеремета могут быть причастны украинские чиновники, которых прикрывают правоохранительные органы.

Такое мнение высказала нардеп от "Самопомочи" Виктория Войцицкая, которая пришла почтить память журналиста на место его гибели.

"Наверное, люди, которые заказали это страшное убийство, в Украине. Павел вел деятельность, связанную с раскрытием дерзких коррупционных схем, которые представители власти позволяли себе реализовывать даже после Революции Достоинства. Наверное, он кому-то очень сильно наступил на мозоль. И кто-то решил, что гораздо легче убрать человека - и исчезнет проблема, чем изменить свой образ жизни и отношение к стране... Убеждена, что нашли бы виновных, а через них - заказчиков, если бы было такое задание", - сказала Войцицкая.

Она напомнила, что год назад журналисты обнародовали собранные ими материалы, в частности пленки с камер, на которых зафиксирован человек, следивший за Шереметом. Кроме того, над делом 2 недели работали специалисты из ФБР.

"В сентябре первые выступления с трибуны Верховной Рады должны быть о том, что 2 года нет результатов этой трагедии. Будем идти к министру и главе Службы безопасности, требовать объяснений и конкретных дат, что и когда ожидать по этому делу. Мы не дадим замолчать это дело", - отметила нардеп.

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Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему под автомобиль подложили взрывчатку. Материалы дела засекретили.