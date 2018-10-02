В Раде взялись выяснять, кто заказал "рекламу Сытника"

Реклама с изображением Сытника день висела в метро Киева. Фото: ukrinform.ua

Внефракционный Борислав Береза ​​направил запрос к компании, разместившей в столичном метрополитене рекламу с изображением директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом нардеп рассказал журналистам в кулуарах парламента.

"Я вчера написал запрос в компанию, которая размещает рекламу в метрополитене. Хочу увидеть этот ответ. Согласно закону Украины, они не могут не предоставить мне [как народному депутату] эту информацию. Кроме того, хочу понимать: если эта компания разместила эти постеры с аббревиатурой и логотипом НАБУ, то это использование незаконное и неправомерно. Тогда будет иск в суд. Если кто-то хочет сделать антирекламу, - будет иск к нему.

Мы в ближайшее время выясним, кто был заказчиком", - пообещал Береза.

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1 октября в киевском метрополитене появилась реклама с изображением директора НАБУ Артема Сытника с надписью: "Я разоблачу топ-коррупционеров". На постере отметили, что якобы Сытник будет отчитываться 3 октября в 15:00 на заседании комитета Верховной Рады. Сытник назвал рекламу провокацией и заявил, что намерен это обжаловать. Он заверил, что с ним не согласовали содержание этой рекламы и ему неизвестен ее заказчик.