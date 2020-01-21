В Раде вычислили "героев" и "антигероев"

Во время второй сессии Верховной Рады лидерами по посещаемости стали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и группа "За будущее".

Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

Самый низкий результат у "Оппозиционный платформы - За жизнь" и "Батькивщины". В среднем на заседаниях было 77% и 72% депутатов.

Активно депутаты посещали заседания в начале сессии, впоследствии активность несколько снизились. Так в среднем всего депутатов регистрировалось в сентябре и октябре 370 и 376 соответственно. В ноябре - 317 депутатов, декабре - 322, январе - 325.

Среди глав фракций лучше всех работала сопредседатель ЕС Ирина Геращенко - посетила 100% заседаний.

Хуже всех - сопредседатели ОПЗЖ Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Первый принял участие лишь в 17% голосований, второй - в 14%, что является одни из самых низких результатов среди всех народных депутатов.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26 – "Европейской солидарности", 24 – "Батькивщины", 20 – "Голоса", 23 – группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.