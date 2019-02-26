В Раде вступились за Maruv

Певица заявила, что готова отказаться от выступлений в России. Фото: the-flow

К победительнице украинского национального отбора Евровидения Maruv не может быть претензий, если предварительно в контракте участника конкурса не было прописано требование об отсутствии гастролей в России.

Такое мнение высказал заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в кулуарах парламента.

"Пусть сам Кириленко едет, поет и танцует там на сцене. Я так понимаю, что он у нас лучший певец, танцор и деятель искусств. Надо было сначала прописывать в условиях, что победитель не может гастролировать в России. Если это не было прописано - что является безусловной ошибкой - и после того состоялось голосование людей, то вмешиваться в это никто не имеет права", - сказал нардеп.

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Maruv получила наибольшее количество баллов на финале нацотбора Евровидения. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины отменила ее дальнейшее участие в конкурсе из-за гастролей в России.