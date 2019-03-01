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пятница, 01 марта 2019 10:04

В Раде весна началась с общения с министрами (онлайн)

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В Раде весна началась с общения с министрами (онлайн)
На рассмотрении парламента сегодня один законопроект - о языке. Фото: Николай Белокопытов

Традиционно для пятницы работа Верховной Рады начнется с часа вопросов к правительству.

В зале зарегистрировались 308 народных депутатов.

Сегодня в повестке дня стоит один законопроект - об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Накануне парламентарии начали его рассмотрение во втором чтении. Из-за большого количества поправок - около 2500 - на обработку этого документа нужно несколько пленарных дней.

На следующей неделе народные избранники будут работать с избирателями. Поэтому законопроект о языке продолжат рассматривать 12 марта.

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4 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языке №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Единственным государственным языком в Украине, согласно документу, является украинский.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и караются по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком.

Документ регулирует применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

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Дата
01
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