В Раде требуют создать специальный центр для освобождения политзаключенных

"Голос" инициировал создание Межведомственного координационного центра для освобождения политзаключенных. Фото: goloszmin.org

Фракция "Голос" в Верховной Раде инициировала создание Межведомственного координационного центра для освобождения политзаключенных.

Об этом заявил председатель фракции Сергей Рахманин во время согласительного совета.

На сегодня около полутора сотен украинцев являются политическими заключенными и вопрос их освобождения сейчас затормозили, отметил политик.

"Надо отдать должное всем, кто вовлечен в этот процесс: и Уполномоченному ВР по правам человека, и Службе безопасности, и Офису президента. Но их сотрудничество и координация являются ненадлежащими".

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Такой координационный центр мог бы ускорить решение этого вопроса, считает Рахманин.

Он добавил, что фракция намерена обращаться в Верховную Раду и целый ряд комитетов, чтобы подобный центр был создан.

Народные депутаты из партии "Голос" просят открыть уголовное производство против нардепа из "Оппозиционные платформы - За жизнь" Рената Кузьмина. Он заявлял о признании Революции достоинства "государственным переворотом".