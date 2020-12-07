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понедельник, 07 декабря 2020 10:05

В Раде спрогнозировали, когда будут голосовать за госбюджет-2021

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В Раде спрогнозировали, когда будут голосовать за госбюджет-2021
7 декабря заканчивается срок для изучения финальной версии проекта госбюджета-2021 ко 2-му чтению. Фото: Укринформ

Верховная Рада может рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год во втором чтении на следующей пленарной неделе 15-18 декабря.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram-канале.

"С большой долей вероятности, голосование за бюджет будет на следующей пленарной неделе (15-18 декабря)".

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7 декабря заканчивается срок для изучения народными депутатами финальной версии проекта госбюджета-2021 ко второму чтению, отметил он.

"Даже были горячие головы, которые хотели собрать внеочередное заседание под голосования бюджета. Но выглядит так, что потенциал на внеочередное пока иссяк".

Железняк отмечает, что пока не все народные депутаты довольны финальным текстом документа. Кроме того, в обмен на голосование госбюджета некоторым группам и фракциям обещали проголосовать еще и их вопрос перед бюджетом.

Он добавил, что профильный комитет Верховной Рады соберется не раньше среды, но бюджет на него могут не выносить.

"Кстати, подписание бюджета могут легко заблокировать в течение двух рабочих дней постановлением от любого народного депутата. А неделя-то последняя. Поэтому советую проводить бюджет не позднее, чем во вторник, 15 декабря. Ну чтобы потом не собирать внеочередные советы отмены постановления", - подчеркнул он.

26 ноября Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 ко 2-му чтению. Доходы бюджета увеличили на 21 млрд грн, а расходы уменьшили на 12,8 млрд грн.

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Дата
07
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