В Раде сегодня ВСК для одесской трагедии и переименование Переяслав-Хмельницкого (онлайн)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит предложение создать временную следственную комиссию для расследования трагедии 2 мая 2014-го в Одессе.
В зале зарегистрировались 373 народных депутата.
Работу начнут с ратификаций соглашений с Малайзией, Кипром и Великобританией относительно двойного налогообложения.
В повестке дня сегодня несколько законопроектов в первом чтении. В частности, относительно недопущения повышения цен и тарифов на газ, установления моратория на сплошную вырубку лесов, установление дополнительных гарантий сохранения лесов.
Ко второму чтению подготовлен проект закона о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона. Также изменения к закону "О местных выборах" относительно процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в местных выборах.
Также парламентарии планируют сегодня переименовать ряд населенных пунктов, среди которых - Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.
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Накануне Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты о статусе участника боевых действий для добровольцев и о штрафах за неперсональное голосование нардепов. Также парламент ввел штрафы за нарушение правил перевозки детей.
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