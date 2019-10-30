В Раде сегодня ВСК для одесской трагедии и переименование Переяслав-Хмельницкого (онлайн)

Сегодня на повестке дня около 15 вопросов. Фото: Николай Билокопытов

Сегодня Верховная Рада рассмотрит предложение создать временную следственную комиссию для расследования трагедии 2 мая 2014-го в Одессе.

В зале зарегистрировались 373 народных депутата.

Работу начнут с ратификаций соглашений с Малайзией, Кипром и Великобританией относительно двойного налогообложения.

В повестке дня сегодня несколько законопроектов в первом чтении. В частности, относительно недопущения повышения цен и тарифов на газ, установления моратория на сплошную вырубку лесов, установление дополнительных гарантий сохранения лесов.

Ко второму чтению подготовлен проект закона о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона. Также изменения к закону "О местных выборах" относительно процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в местных выборах.

Также парламентарии планируют сегодня переименовать ряд населенных пунктов, среди которых - Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал закон, который будет наказывать нардепов за прогулы