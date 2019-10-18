В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)

На общение с правительством выделили час. Фото: МВД

Сегодняшнее заседание парламента начнется с общения с министрами - это первый час вопросов к правительству в Верховной Раде 9-го созыва.

В зале зарегистрировался 371 народный депутат.

Далее в повестке дня стоит рассмотрение проекта изменений в Бюджетный кодекс и проект государственного бюджета на 2020 год. Его будут рассматривать в первом чтении.

Среди прочего, парламентарии планируют поработать с проектами законов относительно госполитики в сфере труда, моратория на сплошную вырубку лесов, о государственном регулировании в сфере моющих средств, о недопущении повышения цен и тарифов на природный газ, относительно совершенствования системы обращения с опасными отходами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Блат или взятка?" - "Юзик" раздавал билеты на "Вечерний квартал" в зале Верховной Рады

Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности бывшего народного депутата Ярослава Дубневича. Это первое представление, которое поступило в парламент 9-го созыва.