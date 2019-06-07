В Раде сегодня общение с министрами и один законопроект

Сегодня парламент работает полдня. Фото: УНИАН

Верховная Рада сегодняшнее заседание начнет с часа вопросов к правительству.

В зале зарегистрировались 294 народных депутата.

После общения с министрами запланировано объявление депутатских запросов.

Далее парламентарии планируют продолжить рассмотрение проекта Избирательного кодекса Украины. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент сможет принять новый Избирательный кодекс во время этой летней сессии.

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Накануне Верховная Рада отказалась увольнять с должности министра иностранных дел Павла Климкина, мистра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.