В Раде сделали первый шаг к выходу из конституционного кризиса - Transparency International

Теперь законопроекты рассмотрят в парламенте. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики согласовал 2 законопроекты, которые возвращают полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций чиновников. Об этом в четверг сообщила общественная организация Transparency International.

"Оба законопроекты комитет рекомендует принять за основу и в целом.

Это первый реальный и действенный шаг к выходу Украины из конституционного кризиса. Ведь эти два проекты законов вполне учитывают решения Конституционного суда, при этом не ограничивая независимость НАПК или судебной власти.

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Законопроекты соответствуют выводу Венецианской комиссии и помогут нормализовать работу антикоррупционной инфраструктуры", - заявили в организации.

Если парламент примет законопроекты, то НАПК сможет начать проверку деклараций в 2021 году, сообщает Transparency International.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Приостановил полномочия НАПК проверять данные в них. Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.