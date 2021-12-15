В Раде решили усилить криминальную ответственность для застройщиков - Чернышов

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5877, который предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в строительной отрасли. Документ призван создать равные условия для всех участников строительного рынка, пишут "Факты".

"В проекте закона говорится об усовершенствовании положений Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности. Уверен, что принятие этого закона поможет более активно привлекать международные инвестиции в отрасль строительства. Спасибо народным депутатам за поддержку", - отметил Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

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Также, Чернышов отметил - в частности законопроект предусматривает:

- увеличение штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности;

- четкое определение круга субъектов, на которых могут быть наложены административные взыскания;

- урегулирование вопроса самовольного строительства путем временного ареста объектов незаконного строительства;

- усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе на территориях памятников культурного наследия.

Отметим, инспекторы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства рассматривают документацию и выезжают на проверку объектов перед принятием их в эксплуатацию на протяжении трех дней. Раньше этот процесс занимал до трех месяцев.

Напомним, ранее Алексей Чернышов сообщил, что реформа градостроительной отрасли базируется на трех основных принципах – децентрализации, цифровизации и ответственности.