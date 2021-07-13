В Раде рассмотрят отставку Авакова - СМИ

Арсен Аваков восьмой год руководит МВД. Фото: Николай Анацкий, mvs.gov.ua

Верховная Рада рассмотрит отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщают УНН со ссылкой на собственные источники.

"В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова", - сообщили источники.

В прошлом году в июне общественность под парламентом требовала отставки министра. Тогда заявляли, что реформа МВД провалена.

Тогда же в парламенте регистрировали проект постановления об увольнении Авакова, оно до сих пор прорабатывается в комитете.

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В мае на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что если Андрея Антоненко и других фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета обвинили незаконно, то он будет говорить об увольнении министра Авакова. В феврале прошло семь лет, как Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел.