В Раде произошел пожар - заседание закрыли

В Верховной Раде возник пожар. Это произошло на внеочередном заседании.
Загорелся пульт для голосования народного депутата из фракции "Слуга народа" Артема Нагаевского.
Внеочередное заседание закрыли.
"Из-за пожара с пультом + объективно очень низкой явки (около 245 депутатов) внеочередное заседание по финансовым вопросам досрочно закрыли.
Приняли аж один закон (о страховании)", - написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
Видео: Ян Доброносов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Знаток" цен на Бессарабке Тищенко создал депутатское объединение о Киеве
В мае прошлого года задымился пульт нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко.
×
Комментарии