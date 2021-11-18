В Раде произошел пожар - заседание закрыли

Во время заседания загорелся пульт. Фото: Facebook.com/natapipa

В Верховной Раде возник пожар. Это произошло на внеочередном заседании.

Загорелся пульт для голосования народного депутата из фракции "Слуга народа" Артема Нагаевского.

Внеочередное заседание закрыли.

"Из-за пожара с пультом + объективно очень низкой явки (около 245 депутатов) внеочередное заседание по финансовым вопросам досрочно закрыли.

Приняли аж один закон (о страховании)", - написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Видео: Ян Доброносов

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В мае прошлого года задымился пульт нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко.