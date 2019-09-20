В Раде презентуют проект госбюджета-2020 – онлайн

Маркарова очертит основные направления проекта госбюджета. Фото: ТСН

Сегодня работа Верховной Рады начнет работу с презентации проекта государственного бюджета на 2020 год. Его представит министр финансов Оксана Маркарова.

В зале зарегистрировался 391 народный депутат.

Кроме госбюджета, планируют рассмотреть еще 16 вопросов. В частности, попытаются включить в повестку дня законопроект о Государственном бюро расследований.

Рассмотрят также изменения к закону о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период, законопроект о материальной ответственности военнослужащих и других лиц, законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат.

Ко второму чтению подготовили законопроекты относительно защиты прав потребителей финансовых услуг, по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, по совершенствованию правовой охраны географических указаний, относительно государственной поддержки кинематографии в Украине и по организации обороны государства.

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Проект государственного бюджета на 2020 год зарегистрировали в парламенте 15 сентября. В первом чтении его планируют принять до 20 октября. А до 1 декабря уже принять в целом с учетом всех поправок.