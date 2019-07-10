В Раде Парубий поссорился с Вилкулом

В Верховной Раде произошла ссора между Парубием и Вилкулом. Фото: InfoResist

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ответ на критику со стороны Александра Вилкула назвал его партию "Оппозиционный блок" "тенями из прошлого".

Вилкул сказал, что работу ВР можно оценить только бранными словами. И их всех надо посадить, пишет unian.ua.

"На этой неделе подходит к своему бесславному концу этот 8-й созыв, прости Господи, Верховной Рады Украины", - говорит Вилкул.

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Парубий сказал, что правильные решения парламента "бесят "Оппозиционный блок", а именно закон о языке и декоммунизации".

"А тени из прошлого, которые идут сегодня всеми колоннами в Верховную Раду, а не будут иметь никаких перспектив. И мы не дадим реванша и не дадим возможности поставить под сомнение все достижения, которые были сделаны этим созывом", - сказал Парубий.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предупредил президента Владимира Зеленского, что не стоит трогать закон о языке. Об этом спикер парламента сказал в эфире телеканала "Эспрессо".