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четверг, 16 мая 2019 14:17

В Раде обратились к Зеленскому относительно будущих кадровых назначений

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В Раде обратились к Зеленскому относительно будущих кадровых назначений
Нардеп Артем Витко призвал Владимира Зеленского полагаться на профессионалов и людей чести

Народный депутат Артем Витко назвал имена известной следователя Галины Климович, экс-главы СБУ Игоря Смешко и генерал-полковника Владимира Евдокимова, призвав Владимира Зеленского полагаться на профессионалов и людей чести.

С таким заявлением Витко выступил в Верховной Раде.

"На днях истекает 5 лет с момента создания добровольческого батальона Луганск 1. Мне, военному в четвертом поколении, выпала ответственность возглавить этот добробат с первых дней. Под моим руководством с мая по ноябрь 2014 года не погиб ни один - я подчеркиваю, ни один - солдат батальона, который я возглавлял. И для меня, как для офицера, было самое главное - профессионально выполнить боевую задачу и сохранить жизни солдат ", - напомнил Витко.

Вместе с тем, сказал он, мы имели десятки низкопрофессиональных командных решений, которые привели к гибели наших ребят, и чего стоит только сбивание Ил-76 в Луганском аэропорту. По словам комбата, такие решения отдавались отдельными генералами - гибли наши солдаты, а враг продолжал оккупировать нашу землю.

Витко обратился к новоизбранному Верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины Владимиру Зеленскому относительно будущих кадровых назначений в силовом блоке.

"Уважаемый Владимир Александрович! Вы получили колоссальное доверие наших граждан, наибольшее за время независимости. Люди ожидают от Вас волевых, но одновременно мудрых государственных решений. Для меня, как офицера, важно, чтобы в условиях внешней агрессии и явления тотальной коррупции внутри страны, Вы как гарант Конституции опирались на профессионалов и людей чести.

Эти фамилии сегодня на слуху.

Галина Климович - легендарная следователь генеральной прокуратуры Украины, которая будучи принципиальной и неподкупной пережила ряд покушений на свою жизнь, но уголовные дела были расследованы, а преступники наказаны.

Игорь Смешко - который своей государственнической позицией во главе СБУ в 2004 году не допустил кровопролития во время Оранжевой революции.

Владимир Евдокимов - который обезвредил десятки организованных преступных группировок по всей стране. Легенда уголовного розыска Украины", - заявил Артем Витко.

"Эти люди доказали своей жизнью и служением украинскому народу принципиальность и профессионализм. Убежден, что именно на таких стоит сегодня положиться", - считает он.

Справка. Галина Климович - одна из сильнейших следователей в Украине, которая расследовала резонансные дела и добровольно ушла в отставку после вступления в должность Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

Игорь Смешко - экс-глава СБУ (2003-2005), баллотировался в президенты Украины в 2019 году, заняв 6-е место с 6,04% голосов. Издание "Лига" со ссылкой на свои источники сообщало, что в штабе Зеленского рассматривают назначение Игоря Смешко новым главой СБУ.

Владимир Евдокимов - генерал-полковник милиции, кандидат юридических наук, экс-первый заместитель главы МВД. Считают одним из лучших специалистов в отечественной службе уголовного розыска.

Напомним, ранее министр финансов, советник в команде Зеленского Александр Данилюк подчеркивал: "Все же все понимают, будет ли успешным президент Зеленский или нет, зависит от того, получится ли собрать команду профессионалов одного калибра с правильными ценностями, которые умеют превращать идеи в конкретные дела".

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