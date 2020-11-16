В Раде объяснили, почему тормозится рассмотрение законопроектов по КС

В Раде отложили рассмотрение законопроектов по КС. Фото: Украинские новости

Парламент не будет рассматривать законопроекты для решения конституционного кризиса из-за "отсутствия политической воли" в Раде.

"Сейчас, к сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, который бы касался как возвращение к электронному декларированию, так же к уголовной ответственности и самой реконструкции КС как института ...", сказала заместитель спикера парламента Елена Кондратюк в эфире "Право на власть".

"Мы проговорили с руководством всех фракций и групп и создали рабочую группу, куда вошли представители всех фракций и политических групп и руководители трех комитетов. И на базе антикоррупционного комитета хотим разработать три базовые законопроекта, которые будут касаться как возврата электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное декларирование и изменения, касающиеся всей деятельности КС, если они нужны", - отметила она.

16 ноября эту группу предлагал создать спикер парламента Дмитрий Разумков.

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27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования. В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций. Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.