В Раде не могут объяснить - Разумков со "слугами", или нет

Аппарат Верховной Рады переадресовал вопрос о принадлежности экс-спикера Дмитрия Разумкова к фракции "Слуге народа", список которой он возглавлял на внеочередных парламентских выборах.
Об этом сообщила "Українська правда"
Регламентом определено следующее: председатель Верховной Рады, первый заместитель и заместитель председателя ВР не входят в состав фракции (депутатской группы).
Данные о внефракционности Разумкова внесли на сайт, но официальных документов аппарат не имеет.
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Что касается личного заявления Разумкова о выходе из состава фракции "Слуга народа" в 2019 году, то такой документ в аппарате ВР отсутствует. А вопрос принятия народного депутата в состав фракции (группы) или его исключения из состава относится к компетенции последних.
В "Слуге народа" обращение журналистов относительно уточнения этого вопроса проигнорировали.
7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.
На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.
Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа".
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