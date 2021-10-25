В Раде не могут объяснить - Разумков со "слугами", или нет

Разумков и Ермак аплодируют в избирательном штабе Зеленского во время обнародования данных экзит-пола, 21 апреля 2019 года. Фото: Getty Images

Аппарат Верховной Рады переадресовал вопрос о принадлежности экс-спикера Дмитрия Разумкова к фракции "Слуге народа", список которой он возглавлял на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщила "Українська правда"

Регламентом определено следующее: председатель Верховной Рады, первый заместитель и заместитель председателя ВР не входят в состав фракции (депутатской группы).

Данные о внефракционности Разумкова внесли на сайт, но официальных документов аппарат не имеет.

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Что касается личного заявления Разумкова о выходе из состава фракции "Слуга народа" в 2019 году, то такой документ в аппарате ВР отсутствует. А вопрос принятия народного депутата в состав фракции (группы) или его исключения из состава относится к компетенции последних.

В "Слуге народа" обращение журналистов относительно уточнения этого вопроса проигнорировали.