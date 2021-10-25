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понедельник, 25 октября 2021 18:07

В Раде не могут объяснить - Разумков со "слугами", или нет

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В Раде не могут объяснить - Разумков со &quot;слугами&quot;, или нет
Разумков и Ермак аплодируют в избирательном штабе Зеленского во время обнародования данных экзит-пола, 21 апреля 2019 года. Фото: Getty Images

Аппарат Верховной Рады переадресовал вопрос о принадлежности экс-спикера Дмитрия Разумкова к фракции "Слуге народа", список которой он возглавлял на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщила "Українська правда"

Регламентом определено следующее: председатель Верховной Рады, первый заместитель и заместитель председателя ВР не входят в состав фракции (депутатской группы).

Данные о внефракционности Разумкова внесли на сайт, но официальных документов аппарат не имеет.

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Что касается личного заявления Разумкова о выходе из состава фракции "Слуга народа" в 2019 году, то такой документ в аппарате ВР отсутствует. А вопрос принятия народного депутата в состав фракции (группы) или его исключения из состава относится к компетенции последних.

В "Слуге народа" обращение журналистов относительно уточнения этого вопроса проигнорировали.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.

На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.

Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа".

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Дата
25
октября

"Слуги" проиграли, но выход нашли:Украину всколыхнули местные выборы

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  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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