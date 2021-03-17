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среда, 17 марта 2021 13:11

В Раде напомнили о Стерненка. К Зеленского снова придут под окна

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В Раде напомнили о Стерненка. К Зеленского снова придут под окна
Сергей Стерненко четвертую неделю находится в СИЗО. Фото: @ssternenko

Об общественном деятеле Сергея Стерненко, который находится в СИЗО, напомнили в Верховной Раде в среду.

"Если вы под покровом Авакова, конечно, вы чувствуете себя в безопасности. Если получили благословение Венедиктовой - справедливость на вашей стороне. Но если вы критикуете власть, Авакова или Венедиктову - за вами сразу начинаются преследования", - сказал с трибуны народный депутат от "Голос" Роман Лозинский.

Также нардеп напомнил о пребывающегм в СИЗО музыканте и ветеране украинской-российской войны Андрее Антоненко. Он назвал Стерненка и Антоненко политическим заключенными.

"20 марта Сергею Стерненку исполнится 26 лет. Если ничего не изменится, их он встретит за решеткой. Хочу обратиться к президенту Украины, Владимир Александровичу Зеленскому - вы гарант Конституции. И гарант прав человека. Дело Стерненка, Антоненко - это дело каждого из нас" , - заявил Лозинский.

Нардеп призвал граждан прийти на акцию 20 марта под Офис президента.

"В субботу в 19.00. Чтобы каждый из нас проявил свою позицию в борьбе за справедливость. Борьба продолжается", - сказал депутат.

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Прийти на акцию призывает Facebook-страница Стерненка.

"Призываем вас быть осторожными. Не берите с собой детей - им лучше побыть дома в тепле, подальше от мусоров. Не надейтесь, что вместе с акцией заодно удастся выгулять собаку - домашним животным будет спокойнее подальше от толпы и файеров.

Если у вас длинные волосы, соберите его в хвостик прочной резинкой а еще лучше - спрячьте под шапку или капюшон.

Тепло одевайтесь, выберите удобную обувь. Не забывайте о масках и антисептиках.

Если возникают какие-либо проблемы/конфликты - пишите сюда @sselfdefence_bot. Увидимся!", - говорится в сообщении.

23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем".

Общественность требовала от президента Владимира Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Министра внутренних дел Арсена Авакова называли "чертом".

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17
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