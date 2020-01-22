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среда, 22 января 2020 12:25

В Раде начали новую традицию
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Фото: Владимир Тарасов

Перед Верховной Радой состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины по случаю Дня Соборности.

В церемонии участвовал первый вице-спикер Руслан Стефанчук, пишет "Укрінформ"

"Для того, чтобы начать такую традицию, которая может иметь очень достойное продолжение в украинском государстве. Мы вышли с инициативой провести поднятия Государственного флага Украины возле здания Верховной Рады", - сказал Стефанчук.

Также вице-спикер от имени парламента поздравил украинцев с Днем Соборности.

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Верховная Рада возьмется за реформу государственных символов. Это планируют сделать на следующей третьей сессии парламента.

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22
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