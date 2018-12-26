В Раде инициируют срочное внеочередное заседание парламента

Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 15 января. Фото: dt.ua

Народный депутат Леонид Емец собирает подписи коллег для проведения внеочередного заседания Верховной Рады в связи с завершением военного положения.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Военное положение было введено на период, который закончится сегодня в 14:00. Верховная Рада должна сегодня назначить внеочередное заседание, где проанализировать результаты военного положения, заслушать отчет [военных] руководителей, проанализировать, какие решения надо дополнительно принять по анализу тех событий, что было труднее достичь, где нужно улучшить законодательство, чтобы мы были готовы побеждать врага.

Сегодня в 14:00 я жду парламентариев у меня в 532 комнате в комитетах по адресу Садовая, 3-а, чтобы собрать 150 подписей для проведения срочного внеочередного заседания Верховной Рады из заданием заслушать результаты проведенного военного положения", - сказал Емец.

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26 декабря в Украине заканчивается срок действия военного положения, который был введен в ряде областей после инцидента в Керченском проливе. Там 25 ноября пограничные корабли РФ обстреляли и захватили 3 корабля ВМС Украины вместе с экипажами. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.