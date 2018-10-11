В Раде инициируют новое наказание для россиян

Сейчас за незаконное пересечение границы Украины иностранным гражданам грозит аадминистративне наказание. Фото: 5.ua

Верховная Рада рассмотрит вопрос об ужесточении наказания для иностранцев, которые незаконно пересекли государственную границу Украины.

Об этом сказала представитель президента в парламенте Ирина Луценко, общаясь с журналистами.

Она отметила, что главной версией пожара на военных складах под Ичней является диверсия со стороны России.

"Основная работа будет по выявлению диверсионных групп и процессов, которые вызывают такие явления. Мы активизируем вопрос о принятии закона об уголовной ответственности за пересечение границы", - сказала Луценко.

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Сейчас за незаконное пересечение границы Украины иностранным гражданам грозит штраф или административный арест на 15 суток. С августа 2017 года в парламенте зарегистрирован законопроект №7017. Согласно документу, Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 331 следующего содержания: "Пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, - наказывается лишением свободы на срок до 3 лет". За то же деяние, совершенное повторно или группой лиц предлагают наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. А за указанные действия, соединенные с применением оружия, предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.