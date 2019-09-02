В Раде готовы завтра к ночным посиделкам

Если надо сидеть ночью, будут работать ночью, говорят в "Слуге народа".

Во вторник Верховная Рада снова может работать до ночи.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Относительно изменений в Конституцию (отмена депутатской неприкосновенности. - ред.) - они ​​будут первыми в повестке дня.

Еще будет светло, думаю, оснований покидать сессионный зал у коллег не будет. Думаю, что завтра мы меньше задержимся. Ну посмотрим, как пойдет. Если надо будет до ночи, будем до ночи. Мы же работаем до исчерпания повестки дня", - отметил нардеп.

"О следующих двух пленарных неделях, которые будут через неделю. То конечно, учитывая то количество инициатив, которое поручил нам делать президент, я думаю, что там будет работа нон-стоп, с перерывами на сон и еду", - добавил представитель "Слуги народа".

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Верховная Рада примет в целом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности во вторник, 3 сентября.