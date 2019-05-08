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среда, 08 мая 2019 19:48

В Раде дали скептический прогноз по приговорам антикоррупционного суда

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В Раде дали скептический прогноз по приговорам антикоррупционного суда
В антикоррупционном суде назначили старт работы на 5 сентября. Фото: Еспресо.TV

До конца этого года Высший антикоррупционный суд вряд ли успеет вынести хотя бы один приговор по коррупционным делам.

Такое убеждение высказал член комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой".

"Любые дела, которые будет рассматривать антикоррупционный суд, будут вестись в рамках нашего процессуального кодекса, они немаленькие по объему, многотомные. В этом году не будет ни одного приговора. Разве что под елку успеют какое-то из простых дел [рассмотреть]", - сказал Лапин.

Рассматривать дела суд начнет после решения всех организационных вопросов, отметил политик.

"Антикоррупционный суд не стартанет, пока не закончит свои организационные вопросы. Это нормальное явление. Должны быть помещения, техническое обеспечение и другие моменты, касающиеся процесса", - сказал он.

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11 апреля 38 судей Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. 7 мая они избрали председателя - им стала судья из Харькова Елена Танасевич.

Предполагается, что Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября.

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