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пятница, 12 октября 2018 12:53

В Раде больше всех заработал "Юный орел"

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В Раде больше всех заработал &quot;Юный орел&quot;
Самую большую зарплату в прошлом месяце в Верховной Раде получил Михаил Поплавский. Фото: РБК

Наибольшую зарплату за сентябрь в Верховной Раде получил нардеп от "Воля народа" Михаил Поплавский - 46693 грн. Об этом сообщают "Украинские новости".

В прошлом месяце нардепы получили от 25,9 тыс. до 39,8 тыс. грн зарплаты.

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила 39 777 грн. Председатели фракций "Народный фронт" Максим Бурбаки, фракции "Объединение" Самопомощь "Олег Березюк и фракции" Блок Петра Порошенко "Артур Герасимов заработали за сентябрь по 37 002 грн.

Сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и Александр Вилкул в сентябре получили 35240 и 37888 грн соответственно. Главный "радикал" Олег Ляшко - 33 302 грн.

Сопредседатели группы "Партия" Возрождение "Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь - по 32 949 и 34 095 грн. Глава группы" Воля народа "Ярослав Москаленко заработал 25 901 грн.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко получила в сентябре 36 298 грн. Больше всего имел нардеп Михаил Поплавский - 46693 грн.

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В сентябре всем депутатам начислили компенсацию за выполнение полномочий по 35240 грн, кроме Глеба Загория с "БПП", Евгения Бакулина из "Оппозиционного блока", внефракционных Сергея Клюева и Александра Онищенко.

Верховная Рада рассмотрит вопрос об ужесточении наказания для иностранцев, незаконно пересекших государственную границу Украины.

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