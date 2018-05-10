В пяти партий конфисковали 1,3 млн грн

Экс-глава Назка Наталья Корчак сообщила, что ведомство передало в бюджет 1,3 млн грн. Фото: zib.com.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило о передаче в государственный бюджет Украины 1,3 млн грн незаконных взносов, конфискованных у политических партий по решению суда. Об этом сообщает "Укринформ".

"Национальное агентство за прошедший период пополнило госбюджет на сумму свыше 1,3 млн грн. Среди нарушителей" Аграрная партия Украины "и Всеукраинское объединение патриотов" УКРОП ". Сегодня эти партии не на государственном финансировании, но они формируют политический климат и будут активными участниками следующих избирательной гонки ", - заявила экс-руководитель агентства Наталья Корчак.

У "Аграрной партии" конфисковали 500 тыс. грн, у объединения "УКРОП" - 468 тыс. грн, "Самопочи" - 134 тыс. грн, "Конгресса украинских националистов" - 101 тыс. грн, "Прогрессивной социалистической партии Украины" - 42 тыс. грн.

От партии "Свобода" в бюджет не поступило свыше 2 млн грн из-за затягивания в судах.

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7 мая НАЗК вынесло предписание исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подчиненного. Не сообщил, что в его подчинении в течение длительного времени была жена.