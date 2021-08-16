В президентской фракции спрогнозировали, когда будут выборы мэра Кривого Рога

Должно быть решение городского совета, затем - парламента. Фото: krmisto.gov.ua

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога, вероятно, состоятся в марте следующего года. Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"По процедуре в октябре это уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс, в частности формирование комиссий, стартует уже в конце августа.

Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура: решение городского совета Кривого Рога, которое отсылает соответственно пакет документов в комитет, потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты в зале Верховной Рады.

Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы - это конец марта следующего года - 27 марта", - цитирует депутатку "Інтерфакс-Україна".

Согласно Избирательному кодексу очередные и внеочередные выборы проводятся в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

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15 августа правоохранители нашли застреленным мэра Кривого Рога Константин Павлова. Посторонних людей в доме чиновника и у него в день трагедии не было.