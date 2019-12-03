В президентской фракции прогнозируют референдум в следующем году

Украинцев спросят о продаже земли.

Референдум о продаже земли иностранцам может состояться в следующем году.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, пишет "РБК-Україна"

"Надеюсь, что в следующем году", - отметил нардеп.

Корниенко добавил, что поправка о проведении референдума подана в закон о рынке земли.

"Среди трех тысяч поправок есть те принципиальные поправки, о которых говорил президент - о том, что вопрос продажи земли иностранцам будет решаться только на всеукраинском референдуме", - сказал Корниенко.

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Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.