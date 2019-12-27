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пятница, 27 декабря 2019 10:42

В президенте и премьере избиратели ценят свежий взгляд - эксперт

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В президенте и премьере избиратели ценят свежий взгляд - эксперт
Политэксперт Павел Кутуев: "Молодежь в политике - это общеевропейский тренд". Фото: NewsOne

Молодые премьер-министры и президенты - это уже общеевропейский тренд, поскольку избиратели их ценят за свежий взгляд и способности принимать эффективные решения.

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Павел Кутуев.

"В Европе устанавливается тренд на "омоложение" политиков. И если еще пару лет назад "молодыми" считали премьера Канады Джастина Трюдо (который занял пост в 43 года) или президента Франции Эммануэля Макрона (пришел к власти в 41), то сейчас наметилась тенденция, когда высокие должности получают уже тридцатилетние. Так в декабре этого года премьером Финляндии стала 34-летняя Санна Марин, до этого федеральным канцлером Австрии два года был 31-летний Себестьян Курц. И дело уже не отдельных случайных исключениях, молодежь в политике - это общеевропейский тренд", - пишет политолог.

По его словам, Украина в вопросе "омоложения" политической элиты тоже следует за этим трендом и даже находится в его авангарде.

"До появления на политической арене Санны Марин, самым молодым премьером в Европе был как раз украинский глава Кабмина Алексей Гончарук, которому 35 лет. И нужно признать, что возраст стал одной из причин критики в его адрес. Мол, неопытный, нет политического багажа и вообще слишком молодой", - рассказал Кутуев.

При этом, эксперт отметил, что за 4 месяца работы премьер Гончарук продемонстрировал неплохие результаты.

"Последние события, связанные со снижением тарифов на отопление, вызвали резонанс не только в информ поле, но и в экспертной среде. Ведь многие годы до этого политики лишь перечисляли причины, по которым это невозможно и призывали к необходимости "затянуть пояса", - считает политолог

По его мнению, в подобных противоречиях нет ничего удивительного, поскольку молодые политики склонны к тому, чтобы находить более гибкие решения. При этом политики старшего поколения, более конъюнктурны и в силу своей консервативности этих возможностей зачастую не видят.

"Собственно, то, за что и голосовали украинцы на выборах президента - за "свежий взгляд", выбирая молодого президента Зеленского. Отсюда и возникает этот конфликт поколений - штука не новая, но сейчас он особенно назрел именно в политической плоскости. Новые и молодые политики - это в первую очередь новое мышление и как минимум нестандартный взгляд. Я расцениваю это позитивно. Все-таки украинцы их выбрали, есть запрос общества", - подытожил Павел Кутуев.

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Дата
27
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