В правительстве сказали, когда ждать Smart-ID

Идентифицировать себя с помощью смартфона, возможно, будет реально в декабре 2019 или январе 2020. ФОТО: Facebook-страница политика

Национализированный ПриватБанк планирует запустить систему распознавания гражданина Smart-ID в декабре 2019 года или январе 2020.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр.

"Мы хотим, чтобы можно было загрузить приложение государственного банка с технологией Smart-ID и с его помощью получить любую услугу. ПриватБанк ведет в этом направлении конкретную работу и обещает до конца 2019 или в января 2020 года запустить первую Smart- ID".

Это откроет рынок для 10 млн пользователей приложения Приват24, считает Федоров. Они смогут получить электронную подпись с помощью своего смартфона.

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Smart-ID - это мобильное приложение, которое позволит идентифицировать человека. Оно обеспечит доступ к учетным записям банков, других других электронных услуг, подписанию документов.