В правительстве сказали, когда ждать Smart-ID

Национализированный ПриватБанк планирует запустить систему распознавания гражданина Smart-ID в декабре 2019 года или январе 2020.
Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр.
"Мы хотим, чтобы можно было загрузить приложение государственного банка с технологией Smart-ID и с его помощью получить любую услугу. ПриватБанк ведет в этом направлении конкретную работу и обещает до конца 2019 или в января 2020 года запустить первую Smart- ID".
Это откроет рынок для 10 млн пользователей приложения Приват24, считает Федоров. Они смогут получить электронную подпись с помощью своего смартфона.
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Smart-ID - это мобильное приложение, которое позволит идентифицировать человека. Оно обеспечит доступ к учетным записям банков, других других электронных услуг, подписанию документов.
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