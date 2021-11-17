В правительстве посчитали, как можно "спустить" 1000 грн за вакцинацию

За полученные средства можно будет сходить в кино. Фото: pixabay.com

За 1000 грн каждый вакцинированный сможет до 10 раз воспользоваться услугами заведения культуры бесплатно.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"В среднем билет в кинотеатр/заповедник/музей в Украине стоит примерно 90-100 грн. То есть благодаря президентской программе каждый вакцинированный сможет ориентировочно до десятка раз воспользоваться услугами заведения культуры бесплатно", - написал министр в Telegram.

Это поддержка украинской культуры, бизнеса, по словам Ткаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доллар дорожает второй день подряд

Вакцинированные получают по 1000 грн на виртуальные платежные карты через "Дія".

Заведения, отвечающие КВЭД, смогут принять участие в программе, зарегистрировавшись на портале. После этого вакцинированные граждане смогут рассчитываться с предприятиями, участвующими в программе виртуальной картой.

Механизм, как подать заявку предприятиям на участие в программе дорабатывают. Речь идет о компаниях по кинопрокату, театральной и концертной деятельности, музеях, спортивных клубах.

"Поэтому вакцинируйтесь, вакцинируйте родных, близких и друзей, поддержите украинскую культуру и работающих там людей", - заявил министр.

В понедельник президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. 1000 грн невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря. На программу в этом году из госбюджета выделят 3 млрд грн.