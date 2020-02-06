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четверг, 06 февраля 2020 12:25

В правительстве готовят несколько увольнений

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В правительстве готовят несколько увольнений
Вопрос замены министра внутренних дел пока не обсуждается, сообщают источники.

В Кабинете министров готовят несколько увольнений.

"В отставку могут отправить министра социальной политики Юлию Соколовскую. На ее место обсуждают кандидатуру, близкую к Андрею Ермаку председателя комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галину Третьякову", - цитирует "Українська правда" одного из членов правительства.

По словам собеседника, Соколовская хороший человек, но "не до конца понимает сферу".

Также, говорят, что президент внимательно присматривается к формальной квоте в правительстве: министра обороны и министра иностранных дел. По обоим вопрос открытый.

По словам собеседника в Офисе президента, с министром иностранных дел Вадимом Пристайко странная ситуация, потому что он "хороший дипломат, но как министр себя не проявил".

Также говорят, что за эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. На Банковой считают, что никак не проявил себя на посту также министр обороны Андрей Загороднюк.

Вопрос смены руководителя МВД Арсена Авакова, которого временно оставляли на должности "под личную ответственность" президента, пока не обсуждается.

Главной причиной этого называют то, что у президента Владимира Зеленского пока нет человека, который бы мог подвинуть Авакова и удержать в руках сверхсложное Министерство внутренних дел, где влияние действующего министра за 6 лет непрерывной работы огромное.

Офис президента обсуждает новые изменения в Кабмине и проводит собеседования с кандидатами на министерские кресла без головы ОП Андрея Богдана.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

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06
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