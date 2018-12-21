В последний рабочий день Рада принимает министров

Парламент начнет работу с часа вопросов к правительству.
В сессионном зале зарегистрировались 307 народных депутатов.
После общения с министрами запланировано объявление депутатских запросов.
В повестке дня сегодня стоит 2 документа. В первом чтении народные избранники планируют рассмотреть законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, а также изменения в постановление Верховной Рады "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".
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Это последний рабочий день Верховной Рады в этом году. В следующий раз народные депутаты соберутся в сессионном зале 15 января.
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