В Порошенко бросали яйца

Петр Порошенко был на допросе 2,5 часа. Фото: ukrinform.ua

Пятого президента Петра Порошенко пытались забросать яйцами после допроса в Государственном бюро расследований.

Допрос длился два с половиной часа. Порошенко вошел в ГБР в 9.30, а вышел в 12 часов, сообщает "Укрінформ"

Все это время под зданием ГБР продолжались акции противников и сторонников бывшего президента. Когда Порошенко вышел, его сторонники начали кричать: "Украине нужен Порох", а противники - "Позор".

Противники Порошенко также бросали тухлые яйца в политика.

Экс-президент не дал журналистам комментариев по поводу допроса. В окружении охраны он сел в автомобиль и уехал.

#Порошенко вийшов з #ДБР. За його словами, за 40 хвилин він дасть брифінг на Лаврській, 16. Опоненти кидали в нього яйця, але не влучили — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) August 12, 2019

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Впервые Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР 25 июля. По данным председателя ГБР Романа Трубы, бюро имеет 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.