В ПАСЕ отреагировали на отсутствие украинской делегации

Паскье надеется, что Украина подаст полномочия новой делегации можно скорее. ФОТО: ПАСЕ

Президентка Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье выразила сожаление из-за отсутствия украинской делегации на осенней сессии.

"Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важен для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. Я разочарована, что украинский парламент не подал полномочия своей новой делегации в открытии этой сессии", - сказала она на открытии сессии в Страсбурге, передает Укринформ.

Паскье надеется, что Украина подаст полномочия новой делегации как можно скорее. С российскими коллегами будут работать "на основе открытого и честного диалога".

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Осенняя сессия ПАСЕ началась 30 сентября и продлится до 4 октября. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько поедет на заседание Ассамблеи как гостя. Такой статус позволит ей работать в кулуарах и при необходимости защищать украинские интересы. Украина отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Официальное заявление по этому поводу обнародовала председатель украинской делегации Елизавета Ясько. Соответствующее решение было принято как реакция Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.