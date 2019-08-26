В партиях Зеленского, Вакарчука и Тимошенко увидели прообраз коалиции

Верховная Рада 9-го созыва проведет первое заседание 29 августа.

Политсилы Владимира Зеленского, Святослава Вакарчука и Юлии Тимошенко будут действовать совместно в новоизбранном парламенте.

Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность", глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде 8-го созыва Артур Герасимов журналистам в понедельник, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Это будет "Слуга народа", как по мне, "Голос" и "Батькивщина", - сказал он.

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Когда сегодня монобильшинство распределяло должности среди фракций, в частности оппозиционных, "увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные", сказал Герасимов.

"Видим, что происходит тесное сотрудничество и перераспределение мыслей и всего остального между "Слугой народа", "Голос" и "Батькивщиной", - рассказал нардеп.

Он добавил, что это вытекает из принятых предварительных решений, "а завтра во время работы группы будем голосовать полностью и официально".

В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народа" - 254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.