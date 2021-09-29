В партийной жизни Украины увидели негативную тенденцию

В Украине зарегистрировали более трехсот партий, напоминает КИУ. Фото: @cvu.ngo

В Украине в прошлом году зарегистрировали 16 новых партий, тогда как за предыдущие три года только семь.

Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, пишет "Інтерфакс-Україна"

"В Украине произошел очередной всплеск регистрации партий. Мы отмечаем такую негативную тенденцию, что фактически треть из них - это так называемые региональные партии.

Нет ничего плохого в том, что регистрируются партии, которые в своем названии указывают региональную принадлежность, но очень важно, чтобы у нас была сильная и стабильная партийная система", - сказал эксперт.

В 2017-19 годах зарегистрировали только три партии, а в 2018-м - одну. Большое количество политсил регистрировали в предыдущие годы: например, в 2016-м было 42 новые партии, а в 2015-м - 78.

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"По состоянию на 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано 365 партий. Это достаточно большое количество.

Украина является одним из лидеров в Европе по количеству партий. Однако не все они живут реальной партийной жизнью.

Подавляющее большинство находится в формате "полной спячки", и мы можем смело классифицировать их как мертвые политические партии. Довольно часто они не участвуют ни в общенациональных, ни в местных выборах", - рассказал Кошель.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году лишь 21 партия обнародовала списки. Более 300 политсил проигнорировали эту форму прямого народовластия.

194 партии заявили о своем участии в местных выборах 2020-го, однако часть из них действовали формально и выдвигали незначительное количество кандидатов.

За последние пять лет партии потратили на свою деятельность более 3 млрд грн. Около 40% средств, полученных из государственного финансирования, направили на рекламу.