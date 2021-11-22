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понедельник, 22 ноября 2021 19:48

В партии Зеленского пообещали новость по Шмыгалю

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В партии Зеленского пообещали новость по Шмыгалю
Верховная Рада до сих пор не утвердила программу правительства во главе со Шмигалем. Фото:sluga-narodu.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль активнее присоединится к партии "Слуга народа".

Об этом сказал бывший глава политсилы, первый вице-спикер Александр Корниенко в интервью "Фокус"

"Я буду рядовым членом, а если меня делегируют в политсовет, не откажусь, но сейчас хочу сосредоточиться на парламентской работе.

В парламенте нужны свои люди из СН, так получилось, что мы с господином Русланом Алексеевичем (Стефанчуком – председателем Верховной Рады) являемся членами партии. Это неплохо, когда партия власти берет ответственность за разные истории: у нас есть министр в политсовете, вице-премьер Федоров, знаю, что Денис Анатольевич (Шмыгаль) желает активнее присоединиться к партийной работе, скоро будут новости на эту тему", - рассказал Корниенко.

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Сейчас у партии есть до тысячи членов, сказал он.

"До одной тысячи человек, я считаю. Это члены партии. Еще несколько тысяч местных депутатов хотят вступить в партию.

У нас есть номинационные комитеты, они собираются в регионах с разной периодичностью. Если более шести тысяч станут членами партии, это будет нормально", - сказал Корниенко.

Правительство во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта 2020 года. За это проголосовали в частности 242 нардепа от "Слуги народа".

Представление о назначении Шмыгаля вносил президент Владимир Зеленский.

С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.
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