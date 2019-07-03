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среда, 03 июля 2019 11:50

В партии Вакарчука отказались от 2 млн грн

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В партии Вакарчука отказались от 2 млн грн
У партии Вакарчука говорят, что не берут "грязные" деньги. Фото: Facebook

В партии "Голос" Святослава Вакарчука заявили, что вернули около 2 млн грн взносов из-за того, что они не соответствуют фандрайзинговой (сбор средств. - Gazeta.ua) политике политсилы.

Об этом партия сообщила в Facebook.

"Мы проводим проверку всех взносов, которые к нам поступают. Время от времени получаем непрозрачные платежи - от людей с налоговым долгом, с незакрытыми судимостями. Обязательно возвращаем эти деньги, даже если это большие суммы", - сказала председатель партии Юлия Клименко.

В политсиле заявили: принимают финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию, а также это не противоречить ценностям партии.

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На финансирование партий в 2020-м выделят более 600 млн грн. Каждый избиратель заплатит полистлам 38 грн.

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03
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