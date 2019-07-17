В партии Порошенко прокомментировали выпады Гройсмана против "ЕС"

Партия "Европейская солидарность" дала оценку заявлениям премьер-министра Владимира Гройсмана относительно их политсилы

В партии "Европейская солидарность" считают заявления премьер-министра Владимира Гройсмана касательно этой политсилы "грубым применением административного ресурса".

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"В течение всей избирательной кампании "Европейская солидарность" вела себя максимально корректно по отношению к партии Гройсмана, как и ко всем участникам гонки из демократического лагеря. Мы никогда не реагировали на агрессивные выпады Владимира Гройсмана в адрес команды, которой он целиком и полностью обязан своим карьерным ростом. Несколько лет назад его критика могла бы выглядеть как смелость. Но теперь, когда раздается в спину, свидетельствует о совершенно иных чертах характера. Очевидно, эти черты понятны и избирателям", - говорится в сообщении.

Там также напомнили, что в начале избирательной кампании Гройсман сам отклонил предложение действовать совместно на фоне тех новых вызовов, стоящих перед страной.

"Считаем, что дальнейшая полемика уже не имеет смысла, поскольку уже через считанные дни нас рассудят избиратели. А угрозы премьер-министра в адрес одного из лидеров гонки мы рассматриваем как грубое применение административного ресурса", - отметили в "Европейской солидарности".

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 17 июля призвал министра внутренних дел Арсена Авакова отреагировать на "грязные политтехнологии" в СМИ и социальных сетях против демократических партий.

В частности, Гройсман заявил, что "в последние недели запущена целенаправленная и грязная политтехнологическая игра, которая сегодня заполонила СМИ и соцсети". "Информация следующая: люди, вы не голосуйте за демократические партии, потому что они не проходные, а голосуйте только за одну партию Петра Порошенко. На мой взгляд, это манипуляция и попытки людям заморочить головы", - отметил он.

Гройсман добавил, что в интернете есть десятки аккаунтов, которые задействованы в этих политтехнологиях и финансируются "из разных неполитических источников", то есть за пределами избирательных фондов.

Парламентские выборы должны состояться в Украине 21 июля.