В партии "Голос" назвали главного политического оппонента

Кира Рудик заявила, что главным политическим врагом "Голоса" является правительство. Фото: rubryka.com

В партии "Голос" заявили, что их главным политическим оппонентом является правительство. При этом с "Европейской Солидарностью" политсила начала сотрудничество.

Сейчас отношения "Голоса" и "Европейской Солидарности" ровные и конструктивные. Об этом заявила глава "Голоса" Кира Рудык.

"Когда мы прошли во второй тур местных выборов, у нас была взаимная поддержка на выборах в Черкассах и Киеве, и этого понимания у нас больше чем разногласий", - подчеркнула Рудык.

Она подчеркнула, что отношение "ЕС" до "Голоса" как к младшим партнерам, уже изменилось. Так "Европейская Солидарность" активно поддержала ВСК в отношении вагнеровцев, которую инициировал нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

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"Там, где у нас есть конструктивная возможность сотрудничать, мы работаем, и это очень хорошо для страны, в частности в вопросах евроатлантического курса", - подчеркнула Рудык.

Также партии поняли, что их поддерживает разный электорат: "нас - скорее умеренный либеральный электорат, тогда как" ЕС "- более консервативный".

Экс-глава партии "Голос" Святослав Вакарчук не участвует в жизни политсилы. Членом партии он остается. В политсиле к первому главе относятся с "большой любовью и уважением". Об этом рассказала глава "Голоса" Кира Рудык.