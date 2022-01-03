В основе решения АМКУ в отношении компаний из группы "Рошен" защита интересов России - Пташник

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Антимонопольный комитет Украины до сих пор не обнародовал свое решение о санкциях против компаний из группы "Рошен" и наложении штрафа в размере 283 миллионов гривен. Документ также не предоставили и представителям компаний, на которые наложили взыскание – это грубое нарушение закона, которое не дает возможности производителям обратиться в суд по поводу законного обжалования такого решения.

Об этом в эфире "Прямого" сказала народная депутат 8-го созыва Виктория Пташник.

Она отметила, что была автором закона, обязывающего АМКУ публиковать все решения.

"Я удивлена, что Антимонопольный комитет занимается рынком патоки, когда есть достаточно значительные рынки, такие как электроэнергетика, авиаперевозки и так далее. Я не вижу таких расследований. Но, наверное, патока – это очень важно", – иронизирует Пташник.

"Меня очень резонуло по отношению к российской компании. Антимонопольный комитет говорит корпорации "Рошен", что вы помешали российскому капиталу, российской компании зайти сюда в Украину и фактически выводить из Украины средства", - говорит Пташник.

"Я не нашла на сайте Антимонопольного комитета решения по корпорации "Рошен". Хотя я была лично автором в предыдущем созыве законопроекта, который обязывал Антимонопольный комитет эти решения публиковать", – подчеркивает Пташник.

"То есть пресрелиз есть, а решения нет. Это значит, что сейчас можно написать в этом решении что угодно. Такого еще точно Антимонопольный комитет раньше не делал", – отмечает эксперт.

Директор по продажам ООО "Интерстарч" Андриан Крячев подтвердил, что документов АМКУ не предоставил, а само рассмотрение состоялось без участия производителей.

"На сегодняшний день компания не получила полный текст решения АМК, заседание которого состоялось еще 21 декабря. Следует отметить, что в процессе рассмотрения дела была нарушена процедура. Нам не позволили защитить себя при рассмотрении дела, пригласив на заседание АМК уже после того, как это заседание состоялось", – говорит представитель компании.

Он также отметил, что на украинском рынке присутствуют европейские производители патоки, и ни о каком монопольном положении "Рошен" речь не идет.

Сегодня на рынке присутствуют производители-поставщики патоки из Польши, Литвы, Болгарии, Румынии. Таким образом рынок насыщен продукцией разных производителей, и говорить о наличии монополии у компании довольно сложно и не аргументировано с точки зрения вывода, сделанного Антимонопольным комитетом", – отмечает Крячев.

Также вызывает удивление позиция АМК о том, что нас обвиняют в отсутствии доступа к внутреннему рынку российских производителей. В 2015 году украинское правительство внесло постановление КМУ о запрете импорта большого количества продуктов, производимых страной-агрессором, в том числе и крахмальной патоки. Если бы этого не произошло, сегодня рынок Украины был бы насыщен массовым импортом продукции из РФ из-за более низкой цены на энергоносители и сырье", – говорит производитель.

Появление решения АМКУ на следующий день после оглашения так называемого "подозрения" Порошенко неслучайно, считает производственник: "Конечно, мы в этом видим заангажированность проведенного расследования. Целью которого является преследование бенефициара компании. Это очевидно".

"То, что Антимонопольный комитет абсолютно подконтролен Банковой, понятно было давно. Но меня очень удивило, что Антимонопольный комитет настолько спешил вынести это решение, что они сделали прессрелиз, поставили его на своем сайте, а текста решения нет", – говорит Пташник.

Она убеждена, что все эти события связаны с ростом рейтингов Порошенко и его партии и угрозой для президента Владимира Зеленского, который хочет переизбраться на второй срок.

"Именно поэтому нарушают "государственную измену", подключают все свои органы, которые им подконтрольны, такие как Антимонопольный комитет. И пытаются бороться с оппозицией и президентом Порошенко. Потому что для Зеленского второй срок – спасательная палочка. Это не просто амбиции. Он подписал уже столько указов, злоупотреблений властью и служебным положением, что квалифицируется по УКУ, что можно уже считать эти составы преступления", – резюмирует Пташник.