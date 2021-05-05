В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе

Исчезновение бюллетеней - бесконтрольная с точки зрения всех заинтересованных сторон ситуация, говорит Ольга Айвазовская. Фото: Тарас Подолян

Чисто правового выхода из ситуации вокруг выборов народного депутата в 87 округе нет. Единственным полноценным может быть политический консенсус о повторном голосовании. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказала председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Во-первых, просрочены сроки объявления официальных результатов. Это должно было быть 12 апреля.

Во-вторых, когда произошел повторный подсчет, установили факт отсутствия 504 бюллетеней. Учесть протоколы повторного подсчета голосов ОИК может, но есть решение суда о незаконности решения о проведении этого повторного подсчета. Протоколы первого подсчета из участковых комиссий учитывать также не уместно, поскольку отсутствуют бюллетени. Что существенно влияет на конечный результат выборов.

Было ли провокацией исчезновение 504 бюллетеней, или сознательным похищением с целью срыва выборов, или фальсификацией, достоверно установить не можем. Этим должны заниматься следователи Национальной полиции. Была бесконтрольная с точки зрения всех заинтересованных сторон ситуация.

Большая палата Верховного суда по сути признала незаконным решение ЦИК по установлению окончательных результатов. И отменила протокол, основанный на данных ОИК. И ЦИК сейчас должна в внеправовой способ изобрести формулу, которая устроит все стороны. Это практически невозможно. Поэтому либо побеждает один кандидат, или другой.

Законом предусмотрены основания для объявления довыборов. Но ни одна не касается данной ситуации. Весь избирательный процесс сначала объявить нельзя. Был прецедент 2004 года, который в народе назывался третьим туром президентских выборов. День голосования проходил только, как повторное голосование. По сути повторный второй тур. Был политический консенсус", - говорит общественный наблюдатель.

Был прецедент 2004 года, который в народе назывался третьим туром. Тогда был политический консенсус

Процесс будет еще более ожесточенным, будет еще больше народных депутатов с заявлениями и инсинуациями, еще больше силового ресурса с разных сторон, финансовых ресурсов, отметила Ольша Айвазовская.

В тоже время еще больше будет и внимания общества. Общественный контроль ведется по всем этапам.

Повторное голосование должно состояться сразу, как только найдут консенсус. Еще раз допустить всех кандидатов.

А если объявлять повторную кампанию, новые выборы, то это надо делать уже на октябрь. Но тогда будем иметь еще более грязную кампанию, радикализированную. Разве что кто-то из кандидатов откажется от участия", - говорит председатель "Опора".

5 мая Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом выдвиженца от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка признано победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области. Выборы проходили 28 марта. По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%. Разница между Вирастюком и Шевченко - 422 голоса.