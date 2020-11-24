В ОП создают пул лояльных к власти Зеленского блогеров

В Офисе президента работают над созданием пула лояльных к действующей власти блогеров.
Об этом заявил советник главы ОП, политтехнолог Михаил Подоляк, пишет "Бабель".
"Они будут публично говорить о позитивных трендах во внутренней политике, а не просто хейтить. У нас, к сожалению, 90 процентов информпространства - это хейт. Считается, что негатив хорошо продается. Эта большая проблема, которой более 20 лет", – сказал он.
Он не хотел называть фамилий таких блогеров, но все же выделил Сергея Иванова.
"Допустим, Иванов с нами работает, почему он не может этого делать? Он может, но если так, почему вы не хотите об этом сказать? Если вы провели контент-анализ и выяснили, что Иванов работает с нами, в чем тогда вопрос? Ну, работает", – ответил Подоляк.
Советник главы ОП утверждает, что лояльным блогерам пока не платят, но не исключает такой возможности.
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Чтобы увеличить количество медиаресурсов для распространения позиции власти, в Офисе президента планируют запустить именной видеоблог Владимира Зеленского.
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