В ОП рассматривают нового главу Харьковской ОГА Синегубова как "антикризисного менеджера" - СМИ

Последние два с лишним года Харьковщина жила в состоянии постоянного управленческого кризиса, и новый глава ХОГА Олег Синегубов рассматривается в Офисе президента, по сути, как антикризисный менеджер.

Об этом пишет "Деловая столица" в статье "Обновление вертикали и формирование команды. Как приживается новый губернатор Харьковщины".

По словам издания, за два с лишним года прежние руководители области не продемонстрировали эффективной работы, не находили общего языка с местными элитами, допустили скандалы в местном отделении "Слуга народа" и довели до падения рейтинга партии и президента.

"Олегу Синегубову фактически придется перезапустить механизм президентского управления в Харьковской области", - пишут журналисты.

Однако, по мнению издания, задачу Синегубову усложняет специфика региона, где серьезное влияние имеют оппозиционные Зеленскому политические силы и местные представители крупного бизнеса, которые обычно дорого берут за свою лояльность Киеву.

Впрочем, журналисты отмечают, что "все местные нюансы Синегубову известны очень хорошо, поскольку он сам харьковчанин… Однако просто ему не будет, возможно, потому глава ОГА сразу продемонстрировал несколько агрессивный подход к решению задач".

Издание пишет, что, хотя назначение Синегубова состоялось перед самым Новым годом, "никакого "давайте после праздников" в работе ХОГА не было". Уже созданы рабочие группы по решению в области проблем, в частности, по самому известному долгострою – областному онкоцентру, который строится в рамках президентской программы. Кроме того, перезапущен процесс реорганизации РГА.

По данным издания, "в ближайшее время ожидаются новые назначения: Синегубов уже формирует команду".

Издание добавляет, что "смелым шагом нового главы ХОГА было открыть для СМИ все аппаратные совещания… Если полгода назад очень многие харьковчане не могли ответить на вопрос "кто сейчас возглавляет ХОГА", то, похоже, скоро они точно будут знать не только кто возглавляет, но и что происходит в регионе".

Напомним, что 24 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом назначил главой Харьковской ОГА Олега Синегубова, который на тот момент уже два года руководил Полтавской облгосадминистрацией.